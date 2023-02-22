Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФ

Сьогодні 10:58
просмотров

Вітаємо Марію!

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФ

У Хмельницькому закінчилися змагання за Кубок України з тхеквондо ВТФ.

Дніпрянка Марія Думіна здобула на змаганнях перше місце у ваговій категорії 67 кг.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що дівчина – вихованка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.

Ми вітаємо спортсменку та бажаємо їй нових перемог!

Пишаємося нашими земляками!

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФ

Нагадаємо, раніше ми писали, що легкоатлетка із Дніпра виграла 6 із 6 змагань в 2023 році.

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:14
    На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінки

    Сьогодні, 22 лютого, о 07:44 на лінію «101» повідомили про…

    18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 14:21
    18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловіка

    У Дніпрі розшукують 29-річного Крота Миколу.

    На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергії
    Новини Дніпра
    Вчора 13:50
    На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергії

    На Дніпропетровщині посадовці розкрадали бюджетні кошти.

    У Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Вчора 13:25
    У Дніпрі посеред річки чоловік дрейфував на крижині: коментар поліції

    Сьогодні, 21 лютого, у Дніпрі посеред річки помітили чоловіка.

    Наверх