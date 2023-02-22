Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФ

Вітаємо Марію!

У Хмельницькому закінчилися змагання за Кубок України з тхеквондо ВТФ.

Дніпрянка Марія Думіна здобула на змаганнях перше місце у ваговій категорії 67 кг.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що дівчина – вихованка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву.

Ми вітаємо спортсменку та бажаємо їй нових перемог!

Пишаємося нашими земляками!

Нагадаємо, раніше ми писали, що легкоатлетка із Дніпра виграла 6 із 6 змагань в 2023 році.

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