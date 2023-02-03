У Дніпрі з’явилися безкоштовні публічні Wi-Fi-зони: подробиці

У Дніпрі, а також Києві, Львові, Одесі та Харкові компанія “Укртелеком” відкрила мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон.
Про це йдеться на сайті компанії.
Уже працюють близько 700 локацій. Знайти їх можна тут. Назва мережі UKRTELECOM_FREE.
Зазначається, що потрібно шукати спеціальну телекомунікаційну шафу, що позначена відповідними наліпками. Швидкість Інтернету до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від такої шафи. Доступ до Мережі буде навіть тоді, коли відсутнє електроживлення.
За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин, – зазначається у повідомленні компанії.
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