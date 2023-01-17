До 100 Мбіт/с: в усіх поїздах Інтерсіті до кінця року з’явиться Wi-Fi від Starlink

Про це повідомили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та пресслужба “Укрзалізниці”.
Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів, – зазначили в УЗ.
Результати тестування продемонстрували, що доступність на маршруті складає 97%, а стабільна швидкість до 100 Мбіт/с.
До речі, протягом року інтернет від Starlink з‘явиться в усіх поїздах Інтерсіті+. Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця доставимо ще одну партію. Щоб подорожуючи, ви могли працювати, дивитися серіали і спілкуватися з рідними, – зазначив Федоров.
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