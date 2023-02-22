На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінки

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.
Вогнеборці локалізували пожежу о 08:30, а ліквідували о 08:38. Вогонь знищив домашні речі, пошкодив меблі та облицювання стін в будинку. Загальна площа пожежі склала15 кв. м.
На жаль, під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили чоловіка та жінку без ознак життя (1951 та 1953 років народження).
До місця події залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка.
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