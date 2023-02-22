Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінки

Сьогодні 10:14
просмотров

Сьогодні, 22 лютого, о 07:44 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Центральній села Новоіванівка Нікопольського району.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінки

Фото ілюстративне.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Вогнеборці локалізували пожежу о 08:30, а ліквідували о 08:38. Вогонь знищив домашні речі, пошкодив меблі та облицювання стін в будинку. Загальна площа пожежі склала15 кв. м.

На жаль, під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили чоловіка та жінку без ознак життя (1951 та 1953 років народження).

До місця події залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка.

Читайте також:

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінкиУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:58
    Спортсменка із Дніпра здобула Кубок України з тхеквондо ВТФ

    Вітаємо Марію!

    У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:24
    У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів

    У Дніпрі рятувальники вилучили з балкону багатоповерхівки більше 100 кажанів.

    18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 14:21
    18 лютого пішов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 29-річного чоловіка

    У Дніпрі розшукують 29-річного Крота Миколу.

    На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергії
    Новини Дніпра
    Вчора 13:50
    На Дніпропетровщині посадовці заробляли на закупівлях електроенергії

    На Дніпропетровщині посадовці розкрадали бюджетні кошти.

    Наверх