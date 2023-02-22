На Дніпропетровщині пожежа забрала життя літніх чоловіка та жінки

Сьогодні, 22 лютого, о 07:44 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Центральній села Новоіванівка Нікопольського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Вогнеборці локалізували пожежу о 08:30, а ліквідували о 08:38. Вогонь знищив домашні речі, пошкодив меблі та облицювання стін в будинку. Загальна площа пожежі склала15 кв. м.

На жаль, під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили чоловіка та жінку без ознак життя (1951 та 1953 років народження).

До місця події залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка.

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