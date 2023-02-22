“Зараз 70 хвилина матчу, а рахунок 1:1”: Буданов розповів, коли чекати переломний момент у війні

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, чи змінилися його прогнози щодо закінчення війни та коли настане переломний момент.

Про це очільник ГУР Кирило Буданов розповів в інтерв’ю для Forbes.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що великий наступ РФ, яким нас лякали декілька тижнів вже йде, але йде так, що цього ніхто не бачить. За його словами, одна із стратегічних цілей Росії – до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Україну з середини березня до літа чекають важкі бої, які можуть стати переломним моментом в цій війні. За словами Буданова, якщо провести паралель з футболом, то зараз протистояння України та РФ на 70 хвилині матчу, коли рахунок 1:1.

Я можу вам відповісти виключно, як вона закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас – вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель, – зазначив Буданов.

Що по запасам зброї?

Буданов зазначив, що запаси артснарядів в РФ знизилися до 30%, а залишки ракет майже вичерпані. Максимум російського виробництва – близько 40 ракет на місяць, але витрачають вони їх швидше ніж виробляють.

Що можна вважати перемогою України та що буде далі?

Буданов вважає, що спочатку треба вийти на адмінкордони 1991 року, а потім вирішувати, що робити далі. Втім, він зазначив, що повернення всіх територій не означає, що війна закінчилася.

Ви абсолютно праві, це може означати закінчення, може означати не закінчення. Можна перевести війну в абсолютно інший формат, можна перейти до постійної оборонної операції. Гарний приклад – Ізраїль, який живе постійно в стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Вірогідніше за все, це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на окупованих територіях, які були раніше окуповані, це величезний блок питань, – відповів Буданов.

На запитання про те, чи підуть ЗСУ далі, очільник ГУР відповів, що це рішення верховного головнокомандувача.

Це питання виключно до верховного головнокомандувача, не до мене. У моєму баченні, ми маємо створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону. Яким чином цього досягти, є багато варіантів. 100 км зона виправлена, але і 40 км буде більш-менш нормально, – зазначив Буданов.

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