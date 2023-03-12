У Дніпрі та області знову хочуть підняти тарифи на воду: скільки будемо платити
У Дніпрі та області знову хочуть підняти тарифи на воду: скільки будемо платити
Сьогодні 10:25
просмотров
У Дніпрі з квітня можуть зрости ціни на воду.
Нацкомісія, яка регулює сфери комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), повідомила, що у березні планує розглянути питання про встановлення нових тарифів на централізовані водопостачання та водовідведення. Стосуватиметься це 33 підприємств, які надають такі послуги для українців. У цьому переліку є водоканали Дніпра та області.
Якщо комісія підтримає це рішення, то уже 1 квітня ми платитимемо більше. Встановлення нових тарифів відбудеться у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року.
Зазначається, що підвищення тарифів обумовлене зниженням обсягів реалізації та збільшенням витрат на електроенергію, амортизацію та оплату працю тощо.
Якими будуть тарифи?
КП “Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради:
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 16,24 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 11,74 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 19,18 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 13,15 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
Нагадаємо, зараз мешканці Дніпра сплачують за 1 куб води 31,36 грн, де 18,16 це тариф за централізоване водопостачання, а 13,20 грн за водовідведення.
КП Дніпропетровської обласної ради “Аульський водовід”:
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 12,54 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 12,71 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 14,89 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 12,38 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
КП “Новомосковськ водоканал”:
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 20,89 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 24,15 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 23,84 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 25,01 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
ПРАТ “Енергоресурси”( м. Нікополь):
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 25,85 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 2,55 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 29,58 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 3,16 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
ДМПВКГ “Дніпро-Західний Донбас”:
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 35,13 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 38,88 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
КП “Павлоградське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства” Павлоградської міськради:
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 40,36 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 12,92 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 44,31 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 14,54 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
КП “Кривбасводоканал”:
на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:
на централізоване водопостачання – 14,63 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 12,76 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
з 1 липня 2023 року:
на централізоване водопостачання – 17,74 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 14,64 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
Зазначимо, що тарифи збиралися підвищити ще з 1 січня, втім, потім це рішення вирішили відкласти. Раніше в КП “Дніпроводоканал” повідомили, що борги дніпрян за воду перевалили за пів мільйона гривень.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"