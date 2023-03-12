У Дніпрі та області знову хочуть підняти тарифи на воду: скільки будемо платити

У Дніпрі з квітня можуть зрости ціни на воду.

Нацкомісія, яка регулює сфери комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), повідомила, що у березні планує розглянути питання про встановлення нових тарифів на централізовані водопостачання та водовідведення. Стосуватиметься це 33 підприємств, які надають такі послуги для українців. У цьому переліку є водоканали Дніпра та області.

Якщо комісія підтримає це рішення, то уже 1 квітня ми платитимемо більше. Встановлення нових тарифів відбудеться у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року.

Зазначається, що підвищення тарифів обумовлене зниженням обсягів реалізації та збільшенням витрат на електроенергію, амортизацію та оплату працю тощо.

Якими будуть тарифи?

КП “Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради:

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 16,24 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 11,74 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 19,18 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 13,15 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Нагадаємо, зараз мешканці Дніпра сплачують за 1 куб води 31,36 грн, де 18,16 це тариф за централізоване водопостачання, а 13,20 грн за водовідведення.

КП Дніпропетровської обласної ради “Аульський водовід”:

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 12,54 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 12,71 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 14,89 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 12,38 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “Новомосковськ водоканал”:

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 20,89 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 24,15 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 23,84 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 25,01 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

ПРАТ “Енергоресурси”( м. Нікополь):

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 25,85 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 2,55 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 29,58 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 3,16 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

ДМПВКГ “Дніпро-Західний Донбас”:

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 35,13 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 38,88 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “Павлоградське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства” Павлоградської міськради:

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 40,36 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 12,92 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 44,31 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 14,54 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

КП “Кривбасводоканал”:

на період з 1 квітня до 30 червня 2023 року включно:

на централізоване водопостачання – 14,63 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 12,76 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

з 1 липня 2023 року:

на централізоване водопостачання – 17,74 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 14,64 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Зазначимо, що тарифи збиралися підвищити ще з 1 січня, втім, потім це рішення вирішили відкласти. Раніше в КП “Дніпроводоканал” повідомили, що борги дніпрян за воду перевалили за пів мільйона гривень.

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