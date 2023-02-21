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Мешканці Дніпра заборгували понад 500 млн гривень за воду

Сьогодні 12:26
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У дніпрян космічні борги за водопостачання.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра заборгували понад 500 млн гривень за воду

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, мешканці Дніпра заборгували понад пів мільйона гривень за водопостачання.

За словами комунальників, борг за водопостачання та водовідведення складає більше 500 мільйонів гривень. Крім цього, до цього треба додати заборгованість в розмірі 60,9 мільйонів гривень абонентської плати. 

У КП “Дніпроводоканал” просять мешканців Дніпра сплачувати за комунальні послуги, щоб працівники підприємства могли забезпечувати нормальне водопостачання до домівок містян. 

Якщо борги ростимуть, то система водопровідно-каналізаційного господарства може вийти з ладу та мешканці Дніпра можуть залишитися без цих послуг.

Таким чином, маючи власні зобов’язання по сплаті обов’язкових платежів, які є гарантією надійного та безперебійного забезпечення міста послугами, КП «Дніпроводоканал» не може безкоштовно надавати послуги, – зазначили в КП “Дніпроводоканал”.

Тим абонентам-боржникам, які не можуть в повному обсязі оплатити накопичену заборгованість, рекомендують укласти договір реструктуризації, для цього необхідно звернутись до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП».

Нагадаємо, раніше заступник мера Дніпра повідомив, що мешканці міста заборгували майже півтора мільярда гривень за опалення.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра заборгували понад 500 млн гривень за водуУкраїнська

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