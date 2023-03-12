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В Днепре и области снова хотят поднять тарифы на воду: сколько будем платить

Сегодня 10:25
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В Днепре с апреля могут подняться цены на воду.

Новости Днепра про В Днепре и области снова хотят поднять тарифы на воду: сколько будем платить

Нацкомиссия, регулирующая сферы коммунальных услуг и энергетики (НКРЭКУ), сообщила, что в марте планирует рассмотреть вопрос об установлении новых тарифов на централизованные водоснабжения и водоотведения. Это будет касаться 33 предприятий, которые предоставляют такие услуги для украинцев. В этом списке есть водоканалы Днепра и области.

Если комиссия поддержит это решение, то уже 1 апреля мы будем платить больше. Установка новых тарифов состоится в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года.

Отмечается, что повышение тарифов обусловлено снижением объемов реализации и увеличением затрат на электроэнергию, амортизацию и оплату труда и т.д.

КАКИМИ БУДУТ ТАРИФЫ?

КП «Днепропроводоканал» Днепропетровского городского совета:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 16,24 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 11,74 грн. за 1 куб. м (без НДС);

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 19,18 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 13,15 грн. за 1 куб. м (без НДС).

Напомним, сейчас жители Днепра платят за 1 куб воды 31,36 грн, где 18,16 — за централизованное водоснабжение, а 13,20 грн за водоотвод.

КП Днепропетровского областного совета «Аульский водовод»:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 12,54 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 12,71 грн. за 1 куб. м (без НДС);

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 14,89 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 12,38 грн. за 1 куб. м (без НДС).

КП «Новомосковск водоканал»:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 20,89 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 24,15 грн. за 1 куб. м (без НДС);

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 23,84 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 25,01 грн. за 1 куб. м (без НДС).

ЧАО «Энергоресурсы»( г. Никополь):
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 25,85 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 2,55 грн. за 1 куб. м (без НДС).

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 29,58 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 3,16 грн. за 1 куб. м (без НДС).

ДМПОУГ «Днепро-Западный Донбасс»:

на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 35,13 грн. за 1 куб. м (без НДС).

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 38,88 грн. за 1 куб. м (без НДС).

КП «Павлоградское производственное управление водопроводоканализационного хозяйства» Павлоградского горсовета:

на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 40,36 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 12,92 грн. за 1 куб. м (без НДС).

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 44,31 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 14,54 грн. за 1 куб. м (без НДС).

КП «Кривбассводоканал»:

на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 14,63 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 12,76 грн. за 1 куб. м (без НДС);

с 1 июля 2023 года:

  • на централизованное водоснабжение – 17,74 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 14,64 грн. за 1 куб. м (без НДС).

Отметим, что тарифы собирались повысить с 1 января, впрочем, потом это решение решили отложить. Ранее в КП «Днепропроводоканал» сообщили, что долги днепрян за воду перевалили за полмиллиона гривен.

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Новости Днепра про В Днепре и области снова хотят поднять тарифы на воду: сколько будем платитьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области снова хотят поднять тарифы на воду: сколько будем платитьРусский

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