В Днепре и области снова хотят поднять тарифы на воду: сколько будем платить

Нацкомиссия, регулирующая сферы коммунальных услуг и энергетики (НКРЭКУ), сообщила, что в марте планирует рассмотреть вопрос об установлении новых тарифов на централизованные водоснабжения и водоотведения. Это будет касаться 33 предприятий, которые предоставляют такие услуги для украинцев. В этом списке есть водоканалы Днепра и области.
Если комиссия поддержит это решение, то уже 1 апреля мы будем платить больше. Установка новых тарифов состоится в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года.
Отмечается, что повышение тарифов обусловлено снижением объемов реализации и увеличением затрат на электроэнергию, амортизацию и оплату труда и т.д.
КАКИМИ БУДУТ ТАРИФЫ?
КП «Днепропроводоканал» Днепропетровского городского совета:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
Напомним, сейчас жители Днепра платят за 1 куб воды 31,36 грн, где 18,16 — за централизованное водоснабжение, а 13,20 грн за водоотвод.
КП Днепропетровского областного совета «Аульский водовод»:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
КП «Новомосковск водоканал»:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
ЧАО «Энергоресурсы»( г. Никополь):
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
ДМПОУГ «Днепро-Западный Донбасс»:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
КП «Павлоградское производственное управление водопроводоканализационного хозяйства» Павлоградского горсовета:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
КП «Кривбассводоканал»:
на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:
с 1 июля 2023 года:
Отметим, что тарифы собирались повысить с 1 января, впрочем, потом это решение решили отложить. Ранее в КП «Днепропроводоканал» сообщили, что долги днепрян за воду перевалили за полмиллиона гривен.
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