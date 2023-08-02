У Дніпрі пояснили, як вчитимуться школярі, котрі знаходяться за кордоном

У ГумДепі розповіли, як навчатимуться діти, котрі зараз знаходяться за кордоном.

Цьогоріч у Дніпрі скасували дистанційку. Натомість запровадили змішану форму навчання. Тобто школярі повернуться за парти, але частина уроків проводитиметься в режимі онлайн.

Водночас залишили можливість відвідувати онлайн-уроки тим учням, чиї батьки не хочуть відпускати дітей до шкіл. Це також стосується і тих родин, які евакуювалися за кордон і наразі живуть не в Україні, але хочуть продовжити навчання на Батьківщині.

Як пояснили в ГумДепі, на сьогодні існує три форми навчання:

Змішана – уроки за партою та уроки онлайн, які проводитимуть у дві зміни;

Дистанційна – уроки онлайн синхронно та асинхронно;

Індивідуальна – екстернат чи сімейна форма навчання;

Для учнів, які за кордоном, актуальні дистанційна та індивідуальна форма навчання.

Обравши дистанційну форму, дитина може навчатись у синхронному режимі за розкладом школи у Дніпрі. Індивідуальна – це екстернат чи сімейна форма навчання, під час якої школяр не відвідує уроки, а займається окремо. Детальніше про особливості такого формату розкажуть особисто.

Нагадаємо, раніше в ГумДепі назвали дату до якої батьки мають визначитися з формою навчання своїх дітей. Також ми публікували перелік шкіл, учні яких “переїдуть” до інших навчальних закладів, де є укриття.

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