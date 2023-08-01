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Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує “фрукт молодості”

Сьогодні 18:22
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Літо - у самому розпалі. Полиці магазинів та ринків переповнені фруктами та овочами.

Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує

Усе частіше на них з’являються дині, які ще називають “фруктами молодості”.

Ми вирішили подивитися, скільки вони коштують у Дніпрі.

Так, на ринках ціна найпривабливіша – 45 грн/кг.

Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує

У супермаркетах дорожче. Наприклад, в “АТБ” кілограм дині коштує 65,95 грн.

Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує

У “Варусі” – 49,90 грн/кг.

Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує

У “Сільпо” є вибір – між динею сортовою за 5,20 за 100 г (52 грн/кг) або динею узбецькою за 8 грн за 100 г (80 грн/кг).

Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує

Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує

Зазначимо, диня — це не просто смачний фрукт, але й справжні природні ліки, які містять чимало вітамінів та мінералів.

Так, цим фруктом можна зняти стрес, адже в ньому міститься багато триптофану. Це амінокислота, яка відіграє велику роль у синтезі серотоніну (гормон щастя). Тому після вживання дині зазвичай покращується настрій, знижується рівень стресу.

Крім того, диня містить багато вітаміну А. Саме він потрібен для здоров’я очей. Якщо їсти смачний фрукт, можна покращити зір, захистити очі від можливих проблем у майбутньому та навіть забути про вікові зміни.

Також диня є чудовим джерелом бета-каротину, який допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету і стимулює вироблення колагену. Якщо регулярно вживати диню, можна позбутися зморшок, підвищити еластичність і пружність шкіри, подарувати їй здоровий рум’янець – тому і “фрукт молодості”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кавуни б’ють цінові рекорди: дешевші за помідори в два рази.

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Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує Українська Новости Днепра про Знімає стрес і покращує зір: скільки у Дніпрі коштує Русский

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