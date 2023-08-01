На Дніпропетровщині помітили унікальну шовкову квітку: пахне, як липа

Так, нещодавно у Facebook Тетяна Макаренко опублікувала фото рослини та запитала у користувачів, що воно таке.
Ось таку красу дивну зустріла сьогодні в місті. Дерево високе, квіти пахнуть приємно, як липа. Що то за краса, раніше не бачила такого? Нікополь, Дніпропетровщина. 30.07, – написала вона.
Її допис прокоментував Анатолій Кабар, директор ботанічного саду ДНУ.
Він зазначив, що це – альбіція ленкоранська.
Це дерево ще називають шовковою акацією, воно належить до виду квіткових рослин родини Бобових. Назву отримало на честь флорентійця Філіппо дель Альбіцці, який у XVIII столітті познайомив Європу з шовковою квіткою.
Ця рослина поширена в Ірані, Туреччині, на південному сході Азербайджану, Далекому Сході (Китай, Японія, Тайвань), Індійському субконтиненті (Бутан, північна Індія, Непал, Кашмір), у Південно-Східній Азії (М’янма). На території України альбіція зустрічається дуже рідко.
Квітне це дерево до вересня-жовтня, в залежності від погоди.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у водоймах помітили реліктову рослину, яка вбиває все живе.
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