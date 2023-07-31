У Дніпрі батьки мають визначитися з формою навчання своїх дітей: у ГумДепі назвали дату

З 1 вересня у Дніпрі впровадять змішану форму навчання.

Батьки можуть самостійно обрати як саме навчатиметься їхня дитина. Є три формати: повністю дистанційний індивідуальний чи змішаний.

Обравши формат навчання, батьки мають написати заяву до школи. Як повідомили в ГумДепі, батьки мають визначитись із формою навчання для своєї дитини та надати заяву до школи з 15-го по 20 серпня.

Заява подається (її сканована копія чи фотокопія) до закладу освіти одним з батьків або іншим законним представником здобувача освіти наочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).

Зразок заяви можна знайти ТУТ.

Що означає змішана форма навчання?

Під час змішаної форми навчання частина предметів викладається очно, а решта – дистанційно. Ті предмети, які винесуть на дистанційне навчання, викладатимуться у синхронному режимі за розкладом, розробленим у кожному закладі.

Як проходитиме навчання?

Діти будуть навчатися у декілька змін. Це необхідно для того, щоб всім вистачило місця в сховищі. Декому доведеться перейти до іншої школи. ТУТ ми публікували орієнтовний перелік шкіл, учні яких будуть вимушені переміститися.

І зміна – для 1-4 класів. Починатимуться заняття о 8.00, тривалість уроку – 40 хвилин (для 1 класу – 35 хвилин), перерва між уроками – 15 хвилин, завершення уроків о 11:25. ІІ зміна – для 5-11 класів. Початок занять – о 12.00, тривалість занять – 45 хвилин, перерва між уроками – 10 хвилин, завершення уроків – 16.25.

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