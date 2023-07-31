У Дніпрі батьки мають визначитися з формою навчання своїх дітей: у ГумДепі назвали дату

Батьки можуть самостійно обрати як саме навчатиметься їхня дитина. Є три формати: повністю дистанційний індивідуальний чи змішаний.
Обравши формат навчання, батьки мають написати заяву до школи. Як повідомили в ГумДепі, батьки мають визначитись із формою навчання для своєї дитини та надати заяву до школи з 15-го по 20 серпня.
Заява подається (її сканована копія чи фотокопія) до закладу освіти одним з батьків або іншим законним представником здобувача освіти наочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).
Зразок заяви можна знайти ТУТ.
Діти будуть навчатися у декілька змін. Це необхідно для того, щоб всім вистачило місця в сховищі. Декому доведеться перейти до іншої школи. ТУТ ми публікували орієнтовний перелік шкіл, учні яких будуть вимушені переміститися.
Читайте також:
Автор:
В Україні, незважаючи на війну, триває медична реформа. Весь процес…
Помилуватися на річку та інший берег Дніпра у місті можна…
Хороша новина!
Серпень почнеться з відключення води. Декому треба зробити запаси.