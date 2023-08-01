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  • У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

Сьогодні 20:38
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У мережі показали один із нереалізованих проєктів будівництва кінотеатру на лівому березі.

Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

На житловому масиві Сонячний колись планували побудувати двозальний кінотеатр. Проте далі концепції цей проєкт не зайшов. 

У Facebook-спільноті “Сонячний. Дніпро” опублікували концепт-фото нереалізованого проєкту. Як зазначили місцеві, першим “кінотеатром” для мешканців мікрорайону був клуб заводу “Артем”, який розташовувався поруч.

Пізніше на лівому березі вирішили звести справжній кінотеатр та навіть підготували проєкт футуристичної споруди. Проте планам збутися не вдалося і до нас дійшли лише архівні концепт-фото. 

Чому в місті відмовилися від будівництва кінотеатру досі невідомо. Припускають, що до того часу, коли споруду зібралися будувати, проєкт став не актуальним, адже з появою інтернету люди все частіше влаштовували персональні кіноперегляди. Також, ймовірно, цьому завадив торговельний центр Вавилон, який виріс на житловому масиві. 

Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

Щось таке мало бути всередині споруди.

Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)Українська

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