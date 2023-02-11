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У Дніпрі посеред замерзлої річки з’явилося рибацьке містечко (ФОТО)

Сьогодні 17:58
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У Дніпрі на кригу вийшло декілька десятків рибалок.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред замерзлої річки з'явилося рибацьке містечко (ФОТО)

Про це повідомляє Dnepr.info.

Дніпровські рибалки продовжують “штурмувати” замерзлу річку. У суботу декілька десятків поціновувачів зимової риболовлі вийшли на кригу посеред річки. 

Якби кожен з них прихопив з собою намет, можна було б облаштувати рибацьке містечко посеред річки. Зауважимо, що зараз крига досить тонка, тому краще відкласти похід на риболовлю до сильніших морозів. 

Нагадаємо, раніше Перемозі помітили десятки рибалок, які вийшли на ледь змерзлу кригу. А нещодавно в сквері “Прибережному” діти каталися на самокатах посеред річки та об’їжджали прорублені лунки. 

Новости Днепра про У Дніпрі посеред замерзлої річки з'явилося рибацьке містечко (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі посеред замерзлої річки з'явилося рибацьке містечко (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред замерзлої річки з'явилося рибацьке містечко (ФОТО)Українська

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