У Дніпрі скоротили час роботи електротранспорту на вихідних

Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Так, 11 лютого в Дніпрі курсуватиме 85 одиниць рухомого складу за такими маршрутами:
Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні дещо змінився. Тепер свій рух вранці вони закінчують на півгодини раніше, а ввечері починають курсувати на півгодини пізніше.
Сьогодні їздитимуть: з 7:00 до 11:00 год. та з 15:30 до 19:30 год.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись. Крім цього, по місту працює 90 автобусних маршрутів. Загалом курсує 749 автобусів (з них 147 – великої місткості).
Нагадаємо, вчора ввечері рух технічних рейсів через обстріли призупинили.
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