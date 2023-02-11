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У Дніпрі скоротили час роботи електротранспорту на вихідних

Сьогодні 08:51
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У Дніпрі все ж повернули електротранспорт на маршрути, але скоротили час його роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі скоротили час роботи електротранспорту на вихідних

Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради. 

Так, 11 лютого в Дніпрі курсуватиме 85 одиниць рухомого складу за такими маршрутами: 

  • Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всього 35 транспортних засобів;
  • Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всього 50 трамвайних вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні дещо змінився. Тепер свій рух вранці вони закінчують на півгодини раніше, а ввечері починають курсувати на півгодини пізніше. 

Сьогодні їздитимуть: з 7:00 до 11:00 год. та з 15:30 до 19:30 год.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись. Крім цього, по місту працює 90 автобусних маршрутів. Загалом курсує 749 автобусів (з них 147 – великої місткості).

Нагадаємо, вчора ввечері рух технічних рейсів через обстріли призупинили. 

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