У ПВК “Схід” розповіли скільки “Шахедів” збили над Дніпропетровщиною (ВІДЕО) - Днепр Инфо
У ПВК “Схід” розповіли скільки “Шахедів” збили над Дніпропетровщиною (ВІДЕО)
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Сегодня 09:23

Наші сили оборони вполювали 20 ударних дронів.

Новости Днепра про У ПВК

За словами Повітряних сил України, вчора наші захисники знищили 20 ударних БпЛА. 9 із них приземлили саме в зоні відповідальності ПВК “Схід”. Три з них на Дніпропетровщині.

Там також уточнили, що дрони намагалися атакувати критичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Всього з 18:00 до 23:55 було знищено 20 дронів. У полюванні приймали участь Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони.

Пуски баражуючих боєприпасів росіяни здійснили зі східного узбережжя Азовського моря. 

Зазначимо, що раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що “шахеди” атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури в Криворізькому та Нікопольскому районах. 

Новости Днепра про У ПВК

А ось так “шахеди” збивали в ніч на 10 лютого.

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