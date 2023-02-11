У ПВК “Схід” розповіли скільки “Шахедів” збили над Дніпропетровщиною (ВІДЕО)

Наші сили оборони вполювали 20 ударних дронів.

За словами Повітряних сил України, вчора наші захисники знищили 20 ударних БпЛА. 9 із них приземлили саме в зоні відповідальності ПВК “Схід”. Три з них на Дніпропетровщині.

Там також уточнили, що дрони намагалися атакувати критичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Всього з 18:00 до 23:55 було знищено 20 дронів. У полюванні приймали участь Повітряні сили та інші підрозділи Сил оборони.

Пуски баражуючих боєприпасів росіяни здійснили зі східного узбережжя Азовського моря.

Зазначимо, що раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що “шахеди” атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури в Криворізькому та Нікопольскому районах.

А ось так “шахеди” збивали в ніч на 10 лютого.

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