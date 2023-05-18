У Дніпрі півтораметрова гадюка заповзла на приватне дворище (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили величезну гадюку.

У Дніпрі останнім часом все частіше помічають різних плазунів, які виповзають до людей. Ось і цього разу мешканці Дніпра побачили на своєму подвір’ї півтораметрову гадюку.

Гадюка. Березинка, – коментує відзняті кадри мешканець Дніпра.

Судячи з відео, гадюка забралася на приватне подвір’я та забилася в куток. Дніпряни зазначають, що останнім часом страшно виходити на вулицю, через повідомлення про небезпечних плазунів.

Нагадаємо, нещодавно нашестя змій зафіксували на Монастирському острові. Там на оглядовому майданчик біля церкви помітили цілий клубок плазунів. А у передмісті Дніпра змії оселилися на стінах приватних садиб.

Ймовірно, така активність плазунів виникла через те, що зараз період, коли вони відкладають яйця та мігрують. А через теплу погоду вони не залишаються біля річок, а подорожують містом.

Зауважимо, що отруйних видів змій, які водяться на території нашого регіону не так і багато. Найпоширеніший – гадюка звичайна або степова, яка водиться на полях та виповзає поближче до людей, ховаючись в чагарниках чи на лісових галявинах. На відміну від безпечних вужиків, гадюка може вжалити, а її отрута нанести шкоду вашому здоров’ю. Зазвичай, вони нападають, коли її тривожать першими, тому будьте обережні.

Якщо вас вкусила гадюка, то звертайтеся за допомогою до лікарів.

Читайте також:

Українська

Автор: