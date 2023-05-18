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У Дніпрі проведуть благодійний забіг до дня вишиванки: де та коли

Сьогодні 12:57
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У Дніпрі у неділю, 21 травня, у Тунельній балці проведуть благодійний забіг “Візерунок Перемоги”, присвячений Дню української вишиванки.

Новости Днепра про У Дніпрі проведуть благодійний забіг до дня вишиванки: де та коли

Частину зібраних коштів від проведення забігу передадуть на потреби наших захисників.

Організаторами виступили ФЛАДнО, ГО “Start Dnipro”, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Програма заходу (можливі зміни):

20 травня — з 11:00 до 16:00 видача стартових номерів за адресою: просп. Олександра Поля, 59, салон “Медтехніки”.

21 травня (неділя):

  • 8:45 – відкриття змагань, промова організаторів;
  • 9:00 – хвилина мовчання в пам’ять загиблих;
  • 9:02 – старт на дистанції 10 кілометрів (чоловіки) та 8 кілометрів (жінки);
  • 10:30 – старт на дистанції 4 кілометри (чоловіки) та 2 кілометри (жінки) та на дистанції 2 кілометри юнаки та дівчата (12-15 років);
  • 11:15 – старт на дистанціях 200 метрів;
  • 11:25 – старт на дистанціях 400 метрів (діти);
  • 12:00- нагородження переможців та призерів змагань.

Як зареєструватися

  • необхідно перейти на сторінку благодійного забігу та створити акаунт;
  • внизу обрати формат забігу та натиснути “взяти участь”;
  • після вказання всіх даних та оплати ви станете учасником забігу.

Важливо: сьогодні останній день реєстрації!

У вартість реєстрації входить:

  • стартовий номер;
  • булавки;
  • медаль фінішера для дітей включена в кожний стартовий пакет;
  • камера схову;
  • вода та фрукти на фініші;
  • хронометраж результатів;
  • фото із заходу;
  • сувеніри від партнерів в стартовому пакеті.

Учасники змагатимуться за наступними дистанціями:

  • 10 км (ч);
  • 8 км (ж);
  • 4 км (ч);
  • 2 км (ж);
  • юнаки та дівчата віком до 15 років включно на дистанції 2 км;
  • діти віком до 6 років на дистанції 200 м;
  • діти віком від 7 до 11 років на дистанції 400 м.

Подробиці щодо забігу – тут! 

Новости Днепра про У Дніпрі проведуть благодійний забіг до дня вишиванки: де та коли

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Новости Днепра про У Дніпрі проведуть благодійний забіг до дня вишиванки: де та колиУкраїнська

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