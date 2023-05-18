У Дніпрі проведуть благодійний забіг до дня вишиванки: де та коли
У Дніпрі у неділю, 21 травня, у Тунельній балці проведуть благодійний забіг “Візерунок Перемоги”, присвячений Дню української вишиванки.
Частину зібраних коштів від проведення забігу передадуть на потреби наших захисників.
Організаторами виступили ФЛАДнО, ГО “Start Dnipro”, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Програма заходу (можливі зміни): 20 травня — з 11:00 до 16:00 видача стартових номерів за адресою: просп. Олександра Поля, 59, салон “Медтехніки”. 21 травня (неділя): 8:45 – відкриття змагань, промова організаторів; 9:00 – хвилина мовчання в пам’ять загиблих; 9:02 – старт на дистанції 10 кілометрів (чоловіки) та 8 кілометрів (жінки); 10:30 – старт на дистанції 4 кілометри (чоловіки) та 2 кілометри (жінки) та на дистанції 2 кілометри юнаки та дівчата (12-15 років); 11:15 – старт на дистанціях 200 метрів; 11:25 – старт на дистанціях 400 метрів (діти); 12:00- нагородження переможців та призерів змагань. Як зареєструватися необхідно перейти на сторінку благодійного забігу та створити акаунт; внизу обрати формат забігу та натиснути “взяти участь”; після вказання всіх даних та оплати ви станете учасником забігу. Важливо: сьогодні останній день реєстрації! У вартість реєстрації входить: стартовий номер; булавки; медаль фінішера для дітей включена в кожний стартовий пакет; камера схову; вода та фрукти на фініші; хронометраж результатів; фото із заходу; сувеніри від партнерів в стартовому пакеті. Учасники змагатимуться за наступними дистанціями: 10 км (ч); 8 км (ж); 4 км (ч); 2 км (ж); юнаки та дівчата віком до 15 років включно на дистанції 2 км; діти віком до 6 років на дистанції 200 м; діти віком від 7 до 11 років на дистанції 400 м.
Подробиці щодо забігу –
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