В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)

В Днепре заметили огромную гадюку.

В Днепре в последнее время все чаще замечают разных пресмыкающихся, которые выползают к людям. Вот и на этот раз жители Днепра увидели во дворе полутораметровую гадюку.

Гадюка. Березинка, – комментирует отснятые кадры житель Днепра.

Судя по видео, гадюка забралась на частный двор и забилась в угол. Днепряне отмечают, что в последнее время страшно выходить на улицу из-за сообщений об опасных пресмыкающихся.

Напомним, недавно нашествие змей зафиксировали на Монастырском острове. Там на смотровой площадке возле церкви заметили целый клубок пресмыкающихся. А в пригороде Днепра змеи поселились на стенах частных усадеб.

Вероятно, такая активность пресмыкающихся возникла из-за того, что сейчас период, когда они откладывают яйца и мигрируют. А из-за теплой погоды они не остаются у рек, а путешествуют по городу.

Заметим, что ядовитых видов змей, которые водятся на территории нашего региона, не так много. Самый распространенный — змея обыкновенная или степная, которая водится на полях и выползает поближе к людям, прячась в кустарниках или на лесных полянах. В отличие от безопасных ужиков, гадюка может ужалить, а ее яд нанести вред вашему здоровью. Обычно они нападают, когда ее тревожат первыми, поэтому будьте осторожны.

Если вас укусила змея, то обращайтесь за помощью к врачам.

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