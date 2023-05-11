У передмісті Дніпра метрові змії “оселилися” на стінах (ВІДЕО)

У передмісті Дніпра активізувалися змії. Місцеві мешканці кажуть, що плазуни повзають прямо по стінам приватних садиб. Люди кажуть, що спочатку жахалися цих створінь, але вже подружилися з новими сусідами та не бояться їх.
Відео-докази опублікували в телеграм-каналі “Труха”.
На знятих кадрах видно, як метровий плазун обвівається навколо металевої сітки, натягнутої поблизу сараю.
Зауважимо, що нещодавно плазуна відловлювали в селі Старі Кодаки, що поблизу Дніпра. Змія заповзла на приватне подвір’я та сховалася в сараї. Зараз сезон активності цих холоднокровних створінь, тому будьте обережні.
Насправді, отруйних видів змій на території України не так і багато. Найпоширеніший вид – гадюка звичайна, яка водиться в степах і лісостепах, періодично виповзаючи поближче до людей в чагарники або на лісові галявини. Відрізнити цього плазуна від інших можна за чорною зигзагоподібною смужкою на спині та нечіткими плямами на боках. Голова в неї трикутної форми.
Небезпечною є також гадюка Нікольського – вона водиться на лівобережній частині України. Дуже схожа на свою степову родичку.
Неотруйні змії – вужі та мідянка – зовні відрізняються від гадюк забарвленням, формою голови та хвоста. Голова у вужиків яйцеподібна, із жовтими вушками.
Якщо вас укусила змія або галюка – негайно звертайтеся за допомогою до лікарів.
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