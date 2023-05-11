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В пригороде Днепра метровые змеи «поселились» на стенах (ВИДЕО)

Сегодня 13:39
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Вблизи Днепра активизировались змеи.

Новости Днепра про В пригороде Днепра метровые змеи

В пригороде Днепра активизировались змеи. Местные жители говорят, что пресмыкающиеся ползают прямо по стенам частных усадеб. Люди говорят, что сначала боялись этих созданий, но уже подружились с соседями и не боятся их.

Видео-доказательства опубликовали в телеграмм-канале «Труха».

На снятых кадрах видно, как метровый пресмыкающийся обвивается вокруг металлической сетки, натянутой вблизи сарая.

Заметим, что недавно пресмыкающегося отлавливали в селе Старые Кодаки, что возле Днепра. Змея заползла в частный двор и спряталась в сарае. Сейчас сезон активности этих хладнокровных созданий, поэтому соблюдайте осторожность.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой

На самом деле ядовитых видов змей на территории Украины не так уж много. Самый распространенный вид – гадюка обыкновенная, которая водится в степях и лесостепях, периодически выползая поближе к людям в кустарники или на лесные поляны. Отличить этого пресмыкающегося от других можно по черной зигзагообразной полоске на спине и нечетким пятнам на боках. Голова у нее треугольной формы.

Опасна также гадюка Никольского — она водится на левобережной части Украины. Очень похожа на свою степную родственницу.

Неядовитые змеи – ужи и медянка – снаружи отличаются от гадюк окраской, формой головы и хвоста. Голова у ушей яйцевидная, с желтыми ушками.

Если вас укусила змея или гадюка – немедленно обращайтесь за помощью к врачам.

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