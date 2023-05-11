В пригороде Днепра метровые змеи «поселились» на стенах (ВИДЕО)

В пригороде Днепра активизировались змеи. Местные жители говорят, что пресмыкающиеся ползают прямо по стенам частных усадеб. Люди говорят, что сначала боялись этих созданий, но уже подружились с соседями и не боятся их.
Видео-доказательства опубликовали в телеграмм-канале «Труха».
На снятых кадрах видно, как метровый пресмыкающийся обвивается вокруг металлической сетки, натянутой вблизи сарая.
Заметим, что недавно пресмыкающегося отлавливали в селе Старые Кодаки, что возле Днепра. Змея заползла в частный двор и спряталась в сарае. Сейчас сезон активности этих хладнокровных созданий, поэтому соблюдайте осторожность.
На самом деле ядовитых видов змей на территории Украины не так уж много. Самый распространенный вид – гадюка обыкновенная, которая водится в степях и лесостепях, периодически выползая поближе к людям в кустарники или на лесные поляны. Отличить этого пресмыкающегося от других можно по черной зигзагообразной полоске на спине и нечетким пятнам на боках. Голова у нее треугольной формы.
Опасна также гадюка Никольского — она водится на левобережной части Украины. Очень похожа на свою степную родственницу.
Неядовитые змеи – ужи и медянка – снаружи отличаются от гадюк окраской, формой головы и хвоста. Голова у ушей яйцевидная, с желтыми ушками.
Если вас укусила змея или гадюка – немедленно обращайтесь за помощью к врачам.
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