Мешканці Дніпра скаржаться на серйозний збій в роботі “Нової пошти”: що відомо

Користувачі повідомляють про збій.

Мешканці Дніпра скаржаться на перебої в роботі додатку “Нової пошти”. Зокрема, неможливо забрати посилку з поштомату, тому що для цього потрібно використати застосунок НП.

І дійсно, зайти в додаток можна, але вибиває помилку та пише про проблему з підключенням. Деякі користувачі зазначають, що проблеми почалися ще з вечора.

Як виявилося, це проблема глобальна. На Facebook-сторінці “Нової пошти” повідомили, що знають проблему та вже працюють над її вирішенням.

Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, – найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі, – зазначено в повідомленні.

Водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги ви можете отримати у будь-якому нашому відділенні. Усі інші цифрові точки контакту – API, бізнес-кабінет, сайт – працюють.

За словами представників Нової пошти, у відділеннях все гаразд, але користувачі повідомляють, що проблеми є і там.

Тому якщо збиралися забирати своє відправлення – будьте готові до можливих проблем, або зачекайте коли в компанії розберуться з цим збоєм.

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