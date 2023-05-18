Мешканці Дніпра скаржаться на серйозний збій в роботі “Нової пошти”: що відомо

Мешканці Дніпра скаржаться на перебої в роботі додатку “Нової пошти”. Зокрема, неможливо забрати посилку з поштомату, тому що для цього потрібно використати застосунок НП.
І дійсно, зайти в додаток можна, але вибиває помилку та пише про проблему з підключенням. Деякі користувачі зазначають, що проблеми почалися ще з вечора.
Як виявилося, це проблема глобальна. На Facebook-сторінці “Нової пошти” повідомили, що знають проблему та вже працюють над її вирішенням.
Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, – найближчим часом зателефонує оператор Нової пошти і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі, – зазначено в повідомленні.
Тому якщо збиралися забирати своє відправлення – будьте готові до можливих проблем, або зачекайте коли в компанії розберуться з цим збоєм.
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