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  • Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, – Залужний

Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, – Залужний

Сьогодні 10:00
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Російська армія під час чергової масованої атаки випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Новости Днепра про Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

“Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування”, – написав Залужний.

Він повідомив, що ворог випустив ракети із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.

Також із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет “Калібр”, а також дві крилаті ракети “Іскандер-К” із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет”, – проінформував Залужний.

Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Новости Днепра про Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - ЗалужнийУкраїнська Новости Днепра про Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - ЗалужнийРусский

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