Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, – Залужний

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.
“Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування”, – написав Залужний.
Він повідомив, що ворог випустив ракети із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.
Також із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет “Калібр”, а також дві крилаті ракети “Іскандер-К” із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет”, – проінформував Залужний.
Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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