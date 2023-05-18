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  • Жители Днепра жалуются на серьезный сбой в работе «Новой почты»: что известно

Жители Днепра жалуются на серьезный сбой в работе «Новой почты»: что известно

Сегодня 13:13
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Пользователи сообщают о сбое.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на серьезный сбой в работе

Жители Днепра жалуются на перебои в работе «Новой почты». В частности, невозможно забрать посылку из почтомата, потому что для этого нужно использовать приложение НП.

Зайти в приложение можно, но выбивает ошибку и пишет о проблеме с подключением. Некоторые пользователи отмечают, что проблемы начались с вечера.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на серьезный сбой в работе

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на серьезный сбой в работе

Как оказалось, это проблема глобальная. На Facebook-странице «Новой почты» сообщили, что знают проблему и работают над ее решением.

Все, кто ожидает посылки в почтомат сегодня, — в ближайшее время позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате, — говорится в сообщении.

В то же время, все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги вы можете получить в любом нашем отделении. Все остальные цифровые точки контакта – API, бизнес-кабинет, сайт – работают.

По словам представителей Новой почты, в отделениях все хорошо, но пользователи сообщают, что проблемы есть и там.

Новости Днепра про Жители Днепра жалуются на серьезный сбой в работе

Поэтому если собирались забирать свою отправку – будьте готовы к возможным проблемам, или подождите, когда в компании разберутся с этим сбоем.

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