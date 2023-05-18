У Дніпрі горіла квартира в багатоповерхівці: є загиблий та постраждала

Пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Великій Діївській у Дніпрі забрала життя літнього чоловіка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вчора о 21:30 у 10-поверховому будинку загорілася двокімнатна квартира на 8 поверсі. Прибувши на місце, рятувальники відразу ж почали виводити людей та їхніх домашніх улюбленців з під’їзду на вулицю. Вдалося врятувати 13 людей, у тому числі 3 дітей.

Жінка 1952 року народження, яку винесли з палаючої квартири, отримала опіки ніг та отруєння продуктами горіння. Її доправили до лікарні.

Чоловіка 1949 року народження, який був власником квартири, знайшли мертвим.

Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 20 кв. м.

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