У Дніпрі 35-річний чоловік вистрибнув з 9-поверху

Чоловік залишився живим після падіння.

Усе сталося ще 24 травня на вулиці Янтарній. Відомо, що 35-річний чоловік вистрибнув з вікна на 9-му поверсі. Містяни викликали на місце “швидку” та поліцію. Постраждалого забрали до лікарні. Про це пише Інформатор.

Медики діагностували у чоловіка кататравму та політравму. На жаль, у ніч на 26 травня стало відомо, що чоловік помер в реанімації.

Ймовірно, чоловік намагався вчинити самогубство. Ми закликаємо вас звертати увагу на своїх рідних та друзів, які мають ознаки депресії. Якщо є така потреба – не бійтеся звертатися за допомогою до спеціалістів.

Нагадаємо, раніше ми писали про 17-річного хлопця який впав з даху під час ремонтних робіт. А вчора у лікарні померла 80-річна бабуся, яка впала з 5-го поверху. Жінка вийшла на балкон, який зненацька обвалився.

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