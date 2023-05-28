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В Днепре 35-летний мужчина выпрыгнул с 9-этажа

Сегодня 11:13
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Мужчина остался жив после падения.
Новости Днепра про В Днепре 35-летний мужчина выпрыгнул с 9-этажа

фото условное

Все произошло еще 24 мая на улице Янтарной. Известно, что 35-летний мужчина выпрыгнул из окна на 9 этаже. Горожане вызвали на место «скорую» и полицию. Пострадавшего забрали в больницу. Об этом пишет Информатор.

Медики диагностировали у мужчин кататравму и политравму. К сожалению, в ночь на 26 мая стало известно, что мужчина скончался в реанимации.

Вероятно, мужчина пытался совершить самоубийство. Мы призываем вас обращать внимание на своих родных и друзей с признаками депрессии. Если есть такая потребность – не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.

Напомним, ранее мы писали о 17-летнем парне, который упал с крыши во время ремонтных работ. А вчера в больнице скончалась 80-летняя бабушка, упавшая с 5-го этажа. Женщина вышла на балкон, который внезапно обвалился.

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