В Днепре 35-летний мужчина выпрыгнул с 9-этажа

Все произошло еще 24 мая на улице Янтарной. Известно, что 35-летний мужчина выпрыгнул из окна на 9 этаже. Горожане вызвали на место «скорую» и полицию. Пострадавшего забрали в больницу. Об этом пишет Информатор.
Медики диагностировали у мужчин кататравму и политравму. К сожалению, в ночь на 26 мая стало известно, что мужчина скончался в реанимации.
Вероятно, мужчина пытался совершить самоубийство. Мы призываем вас обращать внимание на своих родных и друзей с признаками депрессии. Если есть такая потребность – не бойтесь обращаться за помощью к специалистам.
Напомним, ранее мы писали о 17-летнем парне, который упал с крыши во время ремонтных работ. А вчера в больнице скончалась 80-летняя бабушка, упавшая с 5-го этажа. Женщина вышла на балкон, который внезапно обвалился.
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