У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

Нещасний випадок стався вчора, 26 травня, у багатоповерхівці на вулиці Кондратюка.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Прибувши на місце виклику, патрульні побачили на сходах підвалу біля одного з будинків 80-річну жінку.

Як пояснив її чоловік, пенсіонерка вийшла на балкон на п’ятому поверсі, але той зненацька обвалився – і вона впала вниз.

Постраждалу госпіталізували. Попередньо, у неї перелом ніг.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі з’ясують усі обставини події.

Читайте також:

Українська

Автор: