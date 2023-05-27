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У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

Сьогодні 10:56
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Нещасний випадок стався вчора, 26 травня, у багатоповерхівці на вулиці Кондратюка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Прибувши на місце виклику, патрульні побачили на сходах підвалу біля одного з будинків 80-річну жінку.

Як пояснив її чоловік, пенсіонерка вийшла на балкон на п’ятому поверсі, але той зненацька обвалився – і вона впала вниз.

Постраждалу госпіталізували. Попередньо, у неї перелом ніг.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі з’ясують усі обставини події.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомоУкраїнська

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