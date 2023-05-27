У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Прибувши на місце виклику, патрульні побачили на сходах підвалу біля одного з будинків 80-річну жінку.
Як пояснив її чоловік, пенсіонерка вийшла на балкон на п’ятому поверсі, але той зненацька обвалився – і вона впала вниз.
Постраждалу госпіталізували. Попередньо, у неї перелом ніг.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі з’ясують усі обставини події.
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