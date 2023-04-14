У Дніпрі 15 квітня маршрутки та тролейбуси змінять свій маршрут

У Дніпрі на один день зміниться схема руху деяких автобусів.

Про це повідомили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. На декілька годин змінять свій маршрут декілька автобусів та тролейбус. Це пов’язано з перекриттям вулиці Генерала Захарченко, на якій в суботу будуть міняти дорожнє покриття.

У суботу, 15 квітня 2023 року з 11:00 до 14:00, буде змінено кінцеві зупинки автобусних маршрутів № 37, № 38 та № 177, а також скорочено тролейбусний маршрут № 20, який їхатиме тільки до зупинки “Березинська”.

Кінцева зупинка автобусу № 177 буде розташована поруч з кінцевою маршруту № 136. А ось кінцеві маршруток № 37 та № 38 будуть знаходитися за кінцевою зупинкою маршруту № 107.

Розвертатися ці автобусні маршрути будуть через провулок Вільний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи запустять в Дніпрі маршрут з Паруса на Перемогу. А також, як будуть їздити маршрутки на Великдень та поминальні дні.

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