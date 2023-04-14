В Днепре 15 апреля маршрутки и троллейбусы изменят свой маршрут

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры. На несколько часов изменят свой маршрут несколько автобусов и троллейбус. Это связано с перекрытием улицы Генерала Захарченко, где в субботу будут менять дорожное покрытие.
В субботу, 15 апреля 2023 года с 11:00 до 14:00, будут изменены конечные остановки автобусных маршрутов № 37, № 38 и № 177, а также сокращен троллейбусный маршрут № 20, который будет ехать только до остановки «Березинская».
Конечная остановка автобуса №177 будет расположена рядом с конечной маршрута №136. А вот конечные маршрутки №37 и №38 будут находиться за конечной остановкой маршрута №107.
Разворачиваться эти автобусные маршруты будут через переулок Свободный.
Напомним, ранее мы сообщали, запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу. А также, как будут ездить маршрутки на Пасху и поминальные дни.
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