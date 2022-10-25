Тимошенко показав наслідки російського удару по Дніпру (ФОТО)

росія несе усюди руйнування та смерть.

Сьогодні, 25 жовтня, росіяни атакували пізно ввечері Дніпро. На жаль, у результаті на одній із заправок міста сталася пожежа. Двоє людей, зокрема – вагітна жінка, загинули, ще троє отримали поранення.

Пізніше Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента, показав наслідки “прильоту”.

Ось, що накоїли російські терористи на дніпровській АЗС. Встановлено, що серед двох осіб, що загинули, була вагітна жінка. Друга жертва – оператор автомийки. Госпіталізовано 3 осіб. Чоловіка та двох жінок. Мої співчуття близьким та родичам загиблих. російська армія – це армія злочинців, які мають нести покарання за все, що роблять з нашою країною, – написав він.