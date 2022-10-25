Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

россия несет всюду разрушения и смерть.

Сегодня, 25 октября, россияне атаковали поздно вечером Днепр. К сожалению, в результате на одной из заправок города произошел пожар. Два человека, в том числе — беременная женщина, погибли, еще трое получили ранения.

Позже Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента, показал последствия «прилета».

Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва – оператор автомойки. Госпитализированы 3 человека. Мужчина и две женщины. Мои соболезнования близким и родственникам погибших. российская армия – это армия преступников, которые должны нести наказание за все, что делают с нашей страной, – написал он.