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Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

Сегодня 23:47
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россия несет всюду разрушения и смерть.

Новости Днепра про Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

Сегодня, 25 октября, россияне атаковали поздно вечером Днепр. К сожалению, в результате на одной из заправок города произошел пожар. Два человека, в том числе — беременная женщина, погибли, еще трое получили ранения.

Позже Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента, показал последствия «прилета».

Новости Днепра про Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

Вот что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва – оператор автомойки. Госпитализированы 3 человека. Мужчина и две женщины. Мои соболезнования близким и родственникам погибших. российская армия – это армия преступников, которые должны нести наказание за все, что делают с нашей страной, – написал он.

Новости Днепра про Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

Новости Днепра про Тимошенко показал последствия российского удара по Днепру (ФОТО)

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