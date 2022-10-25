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  • Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського

Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського

Сьогодні 19:15
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22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з Кам'янського Ткачов Олександр Сергійович. Чоловікові було 34 роки.

Новости Днепра про Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам'янського

“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати”, – написав міськи голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Олександр Ткачов народився 14 листопада 1988 року. Закінчив Дніпровський державний технічний університет в 2011 році. Тривалий час працював у Вагонному депо Кам’янського. У нього залишилися дружина, донька, батьки, сестра.

Панихида відбудеться 26 жовтня о 10:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають Воїна об 11:00 на Алеї Героїв.

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Новости Днепра про Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам'янськогоРусский

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