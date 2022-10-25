Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського

“Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати”, – написав міськи голова Кам’янського Андрій Білоусов.
Олександр Ткачов народився 14 листопада 1988 року. Закінчив Дніпровський державний технічний університет в 2011 році. Тривалий час працював у Вагонному депо Кам’янського. У нього залишилися дружина, донька, батьки, сестра.
Панихида відбудеться 26 жовтня о 10:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають Воїна об 11:00 на Алеї Героїв.
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