У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину

«От имени всей общины, Каменского городского совета, исполкома и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, разделяя тяжелую боль потери», — написал мэр Каменского Андрей Белоусов.
Александр Ткачев родился 14 ноября 1988 года. Окончил Днепровский государственный технический университет в 2011 году. Долгое время работал в Каменском вагонном депо. У него остались жена, дочь, родители и сестра.
Панихида состоится 26 октября в 10:00 в казачьем храме Пресвятого Покрова ПЦУ. Воин будет похоронен в 11:00 на Аллее Героев.
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