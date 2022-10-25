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  • У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину

У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину

Сегодня 19:15
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22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з Кам'янського Ткачов Олександр Сергійович. Чоловікові було 34 роки.

Новости Днепра про У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину

«От имени всей общины, Каменского городского совета, исполкома и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, разделяя тяжелую боль потери», — написал мэр Каменского Андрей Белоусов.

Александр Ткачев родился 14 ноября 1988 года. Окончил Днепровский государственный технический университет в 2011 году. Долгое время работал в Каменском вагонном депо. У него остались жена, дочь, родители и сестра.

Панихида состоится 26 октября в 10:00 в казачьем храме Пресвятого Покрова ПЦУ. Воин будет похоронен в 11:00 на Аллее Героев.

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Новости Днепра про У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за УкраинуУкраїнська Новости Днепра про У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за УкраинуРусский

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