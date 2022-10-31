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Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, – Вілкул

Сьогодні 12:34
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Сьогодні вранці росіяни нанесли по Україні масований ракетний удар.

Новости Днепра про Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, - Вілкул

Вибухи чули у багатьох областях країни. Як повідомляють військові, росіяни випустили більше ніж 50 ракет. 44 із них нашим захисникам вдалося збити.

На жаль, висока ймовірність повторних ракетних ударів.

Про це попередив Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги, – написав він.

Новости Днепра про Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, - Вілкул

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вілкул розповів, куди влучили ракети в Кривому Розі.

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Новости Днепра про Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, - ВілкулУкраїнська

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