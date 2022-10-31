Будьте готові: у Дніпрі та області вводять екстрені відключення світла

Сьогодні вранці росіяни знову атакували критичну та енергетичну інфраструктуру України.

Через це знову по всій країні, зокрема у Дніпрі та області, вводять екстерні відключення світла.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, скільки дніпряни будуть платити за електроенергію під час опалювального сезону.

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