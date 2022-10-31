Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Сьогодні, 31 жовтня, у Дніпрі на проспекті Поля сталася аварія.

Там автомобіль BMW збив чоловіка на пішохідному переході.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що іномарка їхала на великій швидкості. Ймовірно, водій BMW не побачив пішохода та збив його.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа.

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