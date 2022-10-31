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Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Сьогодні 11:56
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Сьогодні, 31 жовтня, у Дніпрі на проспекті Поля сталася аварія.

Новости Днепра про Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Там автомобіль BMW збив чоловіка на пішохідному переході.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що іномарка їхала на великій швидкості. Ймовірно, водій BMW не побачив пішохода та збив його.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Новости Днепра про Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Новости Днепра про Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському авто збило переселенця з Луганщини: у нього перелом черепа.

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Новости Днепра про Ішов по переходу: у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловікаУкраїнська

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