Окупанти випустили по Україні більше ніж 50 ракет, 44 збито ППО

Сьогодні вранці росіяни знову нанесли по Україні масований ракетний удар.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, всього окупанти запустили більш ніж 50 ракет. 44 із них вдалося збити.

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил, – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

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