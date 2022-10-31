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Окупанти випустили по Україні більше ніж 50 ракет, 44 збито ППО

Сьогодні 10:25
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Сьогодні вранці росіяни знову нанесли по Україні масований ракетний удар.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Україні більше ніж 50 ракет, 44 збито ППО

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, всього окупанти запустили більш ніж 50 ракет. 44 із них вдалося збити.

Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Україні більше ніж 50 ракет, 44 збито ППО

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

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