Маємо прильоти: Резніченко про ранкові вибухи у Дніпрі та Павлограді

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, є прильоти.
За його словами, росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді.
Серйозні руйнування. Працюють усі служби, – зазначив Валентин Резніченко.
Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!
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