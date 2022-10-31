Маємо прильоти: Резніченко про ранкові вибухи у Дніпрі та Павлограді

Сьогодні вранці мешканці Дніпра та Павлограда чули вибухи.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, є прильоти.

За його словами, росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді.

Серйозні руйнування. Працюють усі служби, – зазначив Валентин Резніченко.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та бережіть себе!

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