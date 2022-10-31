Сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов, – Вилкул

Взрывы слышали во многих областях. Как сообщают военные, россияне выпустили более 50 ракет. 44 из них нашим защитникам удалось сбить.
К сожалению, высока вероятность повторных ракетных ударов.
Об этом предупредил Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога.
Сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов, не пренебрегаем правилами воздушной тревоги, – написал он.
Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что Вилкул рассказал, куда попали ракеты в Кривом Роге.
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