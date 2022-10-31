Вілкул розповів, куди влучили ракети в Кривому Розі та попередив про повторні атаки

Уранці 31 жовтня в Кривому Розі було чутно звуки вибухів. За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, є влучання в промислове підприємство. Ще дві ракети не долетіли до місця призначення та були збиті ППО.
На місці прильоту є руйнування, але обійшлося без жертв. Крім цього, він закликає не нехтувати тривогами, бо сьогодні можливі повторні атаки.
Шановні криворіжці! Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги, – зауважив він.
Зазначимо, сьогодні вранці росіяни випустили на Україну 50 ракет. Силам ППО з 7:00 до 9:00 вдалося збити 44 з них.
На жаль, є прильоти у Дніпрі та Павлограді. Влучили по об’єктам енергетичної інфраструктури.
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