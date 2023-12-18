Скільки коштує квадратний метр житла у центрі Дніпра: перевіряємо дані міжнародного рейтингу

Нещодавно сервіс Numbreo, що займається моніторингом вартості житла у великих містах різних країн світу, опублікував рейтинг населених пунктів з найдорожчою нерухомістю. Туди потрапило й кілька міст України, зокрема й Дніпро. За вартістю квадратних метрів наше місто зайняло 5 місце по Україні та 248 серед 270 місць у світі. За даними сервісу, у середньому вартість житла у центрі Дніпра становить мінімум 1168 доларів за квадратний метр або 43,5 тис грн.

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти дані сервісу Numbreo із пропозиціями на ринку нерухомості у Дніпрі.

Для цього ми зібрали підбоку квартир у центрі Дніпра, виставлених на продаж – як з меблями та ремонтом, так і в стані «після будівельників» та порівняли суми з тими, що опубліковані на сервісі.

Житло в ЖК на вулиці Вернадського коштуватиме в середньому 2 тис дол. або 74,5 тис грн. за квадратний метр. Таким чином купити квартиру можна за 37,4 млн грн, бо у ній 4 кімнати, а загальна площа житла становить 500 кв м, у квартирі два санвузли, є меблі та авторський ремонт. А саме житло займає два поверхи.

Квартира на Катеринославському бульварі коштуватиме 4,8 тис дол за кв. м або 180 тис грн. Виручити за житло хочуть 33,7 млн грн. У квартирі загальна площа якої складає 186 кв м вже виконаний ремонт, є авторська ліпнина на стінах, деяка техніка та трохи меблів.

А ось квартира на Староказацькій вулиці за вартістю квадратних метрів вже наближається до опублікованого рейтингу Numbreo. За квадратний метр житла тут просять 1,5 тис дол або майже 57 тис грн. Загалом у квартирі 360 кв м, а її ціна становить 20,5 млн грн. Квартира чотирирівнева, в ній є ліфт, вже виконаний ремонт, є меблі.

У 1,3 тис дол або 49,5 тис грн за квадратний метр оцінюються квартира поряд з парком Шевченка в Дніпрі. Повна вартість квартири 14,9 млн грн, а загальна площа її становить 300 кв м. У ній 5 кімнат. При цьому стан житла «після будівельників», хоча сам ЖК, де воно знаходиться був збудований понад 10 років тому.

Ще ближче до опублікованого рейтингу – вартість квадратних метрів житла на площі Соборній – за 1 кв м у будинку, що будується, хочуть виручити 1,1 тис дол або 41 тис грн. Квартири тут невеликі – за 1 кімнатну хочуть отримати 745 тис грн. Її загальна площа становить 18 кв м. Житло в процесі будівництва та квартири продає сам забудовник, без посередників.

Майже 42 тис грн або 1,125 дол обійдеться квадратний метр житла на проспекті Яворницького у Дніпрі. Квартира розташована на 2 поверсі будинку-«хрущовки», в ній 40 кв м загальної площі та повна її ціна становить 1,6 млн грн.

Також знайти недорогу квартиру можна на вулиці Вернадського. Житло невелике – 46 кв м, вартість одного метра – 1174 або 43,8 тис грн. Квартира розташована на другому поверсі п’ятиповерхового будинку. У ній 46 кв м загальної площі. Покупцеві залишаються меблі та техніка.

Також за 1 тис дол. або 37,3 тис грн. можна купити квадратний метр житла в будинку на вулиці Староказацькій. Повністю квартира оцінюється в 1,2 млн грн. Знаходиться вона у новобудові, загальна площа приміщення 76 кв м. Стан житла: «після будівельників».

Таким чином, можна сказати, що рейтинг, опублікований сервісом Numbreo відповідає дійсним цінам на ринку, але за умови, що квартира буде або в будинку збудованому десятки років тому, або в новобудові, де потрібно робити ремонт або за такою ціною квадратні метри продає сам забудовник і будинок ще може бути не введено в експлуатацію. Квартири ж у багатьох ЖК у центрі Дніпра – мають величезну житлову площу, через що коштують дорожче , в них вже виконані ремонти і є техніка, звідси і ціна на порядок вища, ніж опубліковано на сервісі Numbreo.

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