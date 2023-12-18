Сколько стоит квадратный метр жилья в центре Днепра: проверяем данные международного рейтинга

Недавно сервис Numbreo, занимающийся мониторингом стоимости жилья в больших городах разных стран мира опубликовал рейтинг населенных пунктов с самой дорогой недвижимостью. Туда попало и несколько городов Украины, в том числе и Днепр. По стоимости квадратных метров наш город занял 5 место по Украине и 248 среди 270 городов в мире. По данным сервиса, в среднем стоимость жилья в центре Днепра составляет минимум 1168 дол за квадратный метр или 43,5 тыс грн.

Журналисты dnepr.info решили сравнить данные сервиса Numbreo с предложениями на рынке недвижимости в Днепре.

Для этого мы собрали подборку квартир в центре Днепра, выставленных на продажу – как с мебелью и ремонтом, так и в состоянии «после строителей» и сравнили суммы с теми, которые опубликованы на сервисе.

Жилье в ЖК на улице Вернадского обойдется в среднем в 2 тыс дол или 74,5 тыс грн за квадратный метр. Таким образом купить квартиру в этом ЖК можно за 37,4 млн грн. В таком жилье 4 комнаты, общая его площадь составляет 500 кв м, в квартире два санузла, есть мебель и авторский ремонт. А само жилье занимает два этажа.

Квартира на Екатеринославском бульваре обойдется в 4,8 тыс дол за кв м или 180 тыс грн. Выручить за жилье хотят 33,7 млн грн. В квартире общая площадь которой составялет 186 кв м уже выполнен ремонт, есть авторская лепнина на стенах, есть кое-какая техника и немного мебели.

А вот квартира на Староказацкой улице по стоимости квадратных метров уже приближается к опубликованному Numbreo рейтингу. За квадратный метр жилья тут просят 1,5 тыс дол или почти 57 тыс грн. Всего в квартире 360 кв м, а ее цена составляет 20,5 млн грн. Квартира четырехуровневая, в ней есть лифт, уже выполнен ремонт, есть мебель.

В 1,3 тыс дол или 49,5 тыс грн за квадратный метр оцениваются квартиры рядом с парком Шевченко в Днепре. Полная стоимость квартиры 14,9 млн грн, а общая площадь ее составляет 300 кв м или 5 комнат. При этом состояние жилья «после строителей», хотя сам ЖК был построен более 10 лет назад.

Еще ближе к опубликованному рейтингу – стоимость квадратных метров жилья на площади Соборной – за 1 кв м в доме, который строится хотят выручить 1,1 тыс дол или 41 тыс грн. Квартиры тут небольшие – за 1 комнатную хотят выручить 745 тыс грн. Ее общая площадь составляет 18 кв м. Жилье в процессе строительства и квартиры продает сам застройщик, без посредников.

Почти в 42 тыс грн обойдется или 1,125 дол обойдется квадратный метр жилья на проспекте Яворницкого в Днепре. Квартира расположена на 2 этаже дома-«хрущевки», в ней 40 кв м общей площади и полная ее цена составляет 1,6 млн грн.

Также найти недорогую квартиру можно и на улице Вернадского. Жилье небольшое – 46 кв м, стоимость одного метра – 1174 или 43,8 тыс грн. Квартира находится на втором этаже пятиэтажного дома. В ней 46 кв м общей площади. Покупателю остается мебель и техника.

Также за 1 тыс дол или 37,3 тыс грн можно купить квадратный метр жилья в доме на улице Староказацкой. Полностью квартира оценивается в 1,2 млн грн. Находится она в новострое, общая площадь помещения 76 кв м. Состояние жилья: «после строителей».

Таким образом, можно сказать, что рейтинг, опубликованный сервисом Numbreo соответствует действительным ценам на рынке, но при условии, что квартира будет находится либо в доме старой постройки, либо в новострое, где нужно делать ремонт либо же по такой цене квадратные метры продает сам застройщик и дома еще может быть не введен в эксплуатацию. Квартиры же во многих ЖК в центре Днепра – имеют огромную жилую площадь из-за чего в том числе стоят дорого, в них уже выполнены ремонты и есть техника, отсюда и цена на порядок выше, чем опубликовано на сервисе Numbreo.

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