У мережі пишуть, що Мілла Йовович жила у Дніпрі на Північному: що про це відомо

17 грудня свого дня народження відзначила голлівудська актриса Мілла Йовович. У зв'язку з цим у групах Дніпра у соціальній мережі з'явилася інформація, що вона деякий час жила у Дніпрі. Хоча в офіційній біографії актриси йдеться про те, що вона народилася в Києві і про наше місто немає ані слова.

Журналісти dnepr.info вирішили з’ясувати, чи жила Мілла Йовович у Дніпрі та де саме.

Сім’я Мілли Йовович емігрувала до США, коли дівчинці було 5 років. Народилася вона справді у Києві, але більшу частину до від’їзду до Америки вона провела у Дніпрі, вихованням дівчинки займалася бабуся по маминій лінії. Мати Мілли Йовович також хотіла бути актрисою, тому живучи у Києві намагалася влаштувати свою кар’єру, а дитину відвезла до свого рідного міста.

Мешкала бабуся майбутньої актриси у Самарському районі Дніпра. У мережі пишуть, що дідусь артистки мешкав на вулиці Роторній, а бабуся – в районі вулиці Молодогвардійської. Мілла Йовович ходила до дитячого садка-яслів №27. Сьогодні у цій установі на стінах висить безліч фотографій артистки у дитячому віці та з бабусею. У цьому ж дитсадку Мілла Йовович вперше вийшла на сцену – грала роль китайського паперового ліхтарика, а також виступала на новорічних святах.

За відгуками виховательки, які можна знайти у відкритих джерелах, Мілла Йовович уже в такому маленькому віці знала напам’ять багато віршів, додому до бабусі актриси приходив учитель англійської, сама дівчинка була за характером спокійною дитиною і дуже боялася висоти.

Коли Міллі Йововичу виповнилося 3,5 роки – її мати забрала дівчинку до себе у Києв. Пізніше її сім’я спочатку переїхала до Лондона, а потім і до США.

У червні цього року в Дніпрі актрисі присвятили незвичайну інсталяцію – шматочок дверей дитячої шафки, які стояли у всіх садках того часу та дитячий горщик 1970-х років. Знаходиться вона у Художньому провулку. Інсталяція розповідає про дитячий період життя актриси, коли вона жила в Дніпрі. Член ради Художнього провулка Сергій Бурбело зазначив, що завдання інсталяції показати ту епоху, яку застала актриса.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: