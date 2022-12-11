Що відомо про батьків хлопчиків з Кривого Рогу, яких через 2 тижні знайшли мертвими у кар’єрі

Правоохоронці розповіли подробиці про сім'ї дітей, яких знайшли мертвими і місцевому кар'єрі.

Двох хлопчиків, яких шукали по всій області більше двох тижнів, знайшли на території Інгулецького кар’єру в Кривому Розі, який всього в декількох кілометрах від домівки одного із них.

Смерть хлопчиків попередньо розслідуватимуть, за кримінальною статтею про злісне не виконання батьківських обов’язків, розповідає місцеве видання “Перший міський“.

Що відомо про рідних загиблих хлопчиків?

Як зазначили поліціянти під час брифінгу з журналістами – на обліку в соцслужбах сім’ї дітей не перебували. За словами “Першого міського”, 8-річний Георгій стояв на внутрішньошкільному обліку, через те, що не міг займатися дистанційно, так як вдома немає інтернету. Завдання школяр виконував окремо, а письмові роботи приносив до школи.

Його мама працює кухарем, а батько безробітній. У січні поліціянти склади на батьків хлопчика адмінпротокол, через те, що дитина сама гуляла на автовокзалі Інгульця. У той же час, за словами правоохоронців, до цього часу загрози життю малого не було.

Шестирічний Данило має ще трьох братів та сестру, мама часто пропадає на підробітках, за дітьми дивилися бабусі.

Чому дітей знайшли так пізно?

Тіла дітей знайшли у декількох кілометрах від дому, але пошуки тривали 20 днів. За словами поліціянтів, щодня хлопчиків шукало близько 500 правоохоронців, волонтери та кінологи. Спочатку відпрацьовували версію того, що діти могли поїхати у центр міста та загубитися. Орієнтування на дітей роздали комунальникам та місцевим підприємцям. А на Інгульці, де мешкали хлопчики, опитали майже усіх мешканців.

Поліціянти кажуть, що кар’єр, де знайшли хлопчиків не працював вже півроку. Огорожі навколо немає, але за словами адміністрації, сторонні не могли заходити на територію підприємства. Керівництво ГЗК отримувало запит від правоохоронців. Знайшли тіла дітей працівники, які повернулися до роботи у цій частині кар’єру.

Наразі правоохоронці шукають верхній одяг та взуття хлопчиків, зазначається, що вони самостійно роздягнулися. На тілах дітей немає видимих ознак насильницької смерті, але судмедекспертиза триває.

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