Хлопчиків, яких розшукували більше двох тижнів, знайшли мертвими

Хлопчики пішли з місця мешкання і не повернулись.
Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що їх знайшли мертвими.
Про це повідомляє пресслужба поліції Кривого Рогу.
За попередньою інформацією, тіла помітили на території Інгулецького кар’єру.
Усі подробиці будуть встановлювати правоохоронці.
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