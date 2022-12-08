Хлопчиків, яких розшукували більше двох тижнів, знайшли мертвими

На Дніпропетровщині з 19 листопада розшукували 8-річного Георгія Ковальова та 6-річного Данила Литенця.

Хлопчики пішли з місця мешкання і не повернулись.

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що їх знайшли мертвими.

Про це повідомляє пресслужба поліції Кривого Рогу.

За попередньою інформацією, тіла помітили на території Інгулецького кар’єру.

Усі подробиці будуть встановлювати правоохоронці.

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