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Хлопчиків, яких розшукували більше двох тижнів, знайшли мертвими

Сьогодні 14:26
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На Дніпропетровщині з 19 листопада розшукували 8-річного Георгія Ковальова та 6-річного Данила Литенця.

Новости Днепра про Хлопчиків, яких розшукували більше двох тижнів, знайшли мертвими

Хлопчики пішли з місця мешкання і не повернулись.

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що їх знайшли мертвими.

Про це повідомляє пресслужба поліції Кривого Рогу.

За попередньою інформацією, тіла помітили на території Інгулецького кар’єру.

Усі подробиці будуть встановлювати правоохоронці.

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Новости Днепра про Хлопчиків, яких розшукували більше двох тижнів, знайшли мертвимиУкраїнська Новости Днепра про Хлопчиків, яких розшукували більше двох тижнів, знайшли мертвимиРусский

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