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У поліції розповіли нові подробиці про зниклих дітей, яких знайшли мертвими після тижнів пошуків

Сьогодні 14:58
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Поліція Кривого Рогу розповіла нові подробиці смерті двох хлопчиків, який шукали більше двох тижнів.

Новости Днепра про У поліції розповіли нові подробиці про зниклих дітей, яких знайшли мертвими після тижнів пошуків

Учора 8 грудня, стало відомо про смерть двох хлопчиків, яких шукали по всій області більше двох тижнів. За словами поліції, тіла дітей знайшли на території Інгулецького ГЗК. Сьогодні начальник Криворізького районного управління поліції Володимир Васильєв розповів подробиці справи, пише місцеве видання “Свої”.

Зазначається, що одяг хлопчиків ще шукають, є припущення, що діти самі роздяглися. Тіла дітей знайшли на відстані 50 метрів один від одного – на висоті та на схилі. Видимих тілесних ушкоджень не виявлено, проте судова експертиза ще триває.

За словами поліціянтів, правоохоронці не могли заходити на територію приватного підприємства, де знайшли дітей. Кар’єр зараз не працює, там перебувають тільки охоронці. Сама поліція кар’єр не обстежувала, орієнтування на пошук дітей дали Інгулецькому ГЗК.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, обидва хлопчики з проблемних сімей, а шукали свою дитину тільки батьки одного із них. Тіла школярів знаходилися в двох кілометрах від будинку одного із загиблих.

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Новости Днепра про У поліції розповіли нові подробиці про зниклих дітей, яких знайшли мертвими після тижнів пошуківУкраїнська Новости Днепра про У поліції розповіли нові подробиці про зниклих дітей, яких знайшли мертвими після тижнів пошуківРусский

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