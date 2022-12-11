Что известно о родителях детей из Кривого Рога, которых спустя 2 недели нашли мертвыми в карьере

Правоохранители рассказали подробности о семьях детей, найденных мертвыми и местном карьере.

Двух мальчиков, которых искали по всей области более двух недель, нашли на территории Ингулецкого карьера в Кривом Роге, всего в нескольких километрах от дома одного из них.

Предварительно, смерть мальчиков будут расследовать по уголовной статье о злостном не исполнении родительских обязанностей, рассказывает местное издание «Первый городской«.

Что известно о родных погибших мальчиках?

Как отметили полицейские во время брифинга с журналистами – на учете в соцслужбах семьи детей не состояли. По информации «Первого городского», 8-летний Георгий стоял на внутришкольном учете, потому что не мог заниматься дистанционно, так как дома нет интернета. Задание школьник выполнял отдельно, а письменные работы приносил в школу.

Его мама работает поваром, а отец безработный. В январе полицейские составили на родителей мальчика админпротокол, потому что ребенок сам гулял на автовокзале Ингульца. В то же время, по словам правоохранителей, до этого времени угрозы жизни малыша не было.

У шестилетнего Даниила есть еще трое братьев и сестра, мама часто пропадает на подработках, за детьми смотрели бабушки.

Почему детей нашли так поздно?

Тела детей обнаружили в нескольких километрах от дома, но поиски продолжались 20 дней. По словам полицейских, каждый день мальчиков искали около 500 правоохранителей, волонтеры и кинологи. Сначала отрабатывали версию того, что дети могли поехать в центр города и потеряться. Ориентировку на детей раздали коммунальщикам и местным предпринимателям. А на Ингульце, где жили мальчики, опросили почти всех жителей.

Полицейские говорят, что карьер, где нашли мальчиков, не работал уже полгода. Ограждения вокруг нет, но, по словам администрации, посторонние не могли заходить на территорию предприятия. Руководство ГОКа получало запрос от правоохранителей. Нашли тела детей работники, вернувшиеся к работе в этой части карьера.

Правоохранители ищут верхнюю одежду и обувь мальчиков, отмечается, что они самостоятельно разделись. На телах детей нет видимых признаков насильственной смерти, но судмедэкспертиза продолжается.

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