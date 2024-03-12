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Що робити, якщо вас вкусив собака чи дика тварина: куди звертатися у Дніпрі

Сьогодні 17:38
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 Останнім часом у Дніпрі почастішали випадки, коли мешканці житлових масивів, що межують з лісами або розташовані біля кордонів міста, бачили біля своїх будинків лисиць. Чому дикі тварини підходять так близько до людей – невідомо. У будь-якому разі від такої тварини треба триматися подалі: не підходити, не годувати, не чіпати. Можливо вона скажена і від її укусу можуть постраждати не лише безахтні чи домашні собаки та коти, а й люди. Сказ – захворювання, що передається при укусі людини твариною.Інфекція передається через пошкодження шкіри при контакті відкритої рани зі слиною зараженої тварини.

Новости Днепра про Що робити, якщо вас вкусив собака чи дика тварина: куди звертатися у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, що робити за укусу тварини.

Що таке сказ

Сказ – це інфекційне захворювання, спричинене вірусом.

Воно може вражати тварин та людину. Передається від тварини до тварини та від тварини до людини. При зараженні у постраждалого розвивається енцефаліт, вірус вражає нервову систему і без своєчасного лікування настає смерть.

 Хто може бути переносником Переносником вірусу сказу можуть бути як дикі, так і домашні тварини – коти та собаки, якщо вони не були вакциновані від недуги.

Що потрібно робити одразу після укусу

Якщо вкусила тварина, то перше, що потрібно зробити – це промити рану теплою водою з господарським милом.

Мити потрібно довго – не менше 10 хвилин.

Після цього необхідно обробити рану перекисом водню.

Потім прикласти до рани чисту серветку і притиснути – це допоможе зупинити кров.

Після – одразу звернутися до лікаря. Можна або викликати швидку, або самостійно поїхати до травмпункту.

 Де знаходяться травмпункти

Травматологічну допомогу у Дніпрі можна отримати за адресами: вул. Ближня, 31; вул. Батумська, 13; просп. Б. Хмельницького, 19; вул. В. Антоновича, 65; просп. Лесі Українки, 26.

 Що має зробити лікар

Навіть якщо тварина легенько зачепила шкіру людини зубами – звернутися до лікаря все одно треба.

Після консультації необхідно зробити щеплення від сказу.

Протипоказань до антиробітничої вакцинації немає.

Щеплення потрібно буде робити кілька разів: на 3,7, 14, 30 та 90-й дні після укусу.

Коли можна припинити лікування

Профілактичне лікування можна буде перервати, якщо тварина, що вкусила людину, не буде зараженою.

Дізнатися це можна тільки впіймавши тварину (якщо вкусив бездомний собака або кішка) і відвівши її до ветеринара, де зроблять необхідні аналізи. По можливості тварину необхідно помістити на 10 денний карантин і весь цей час спостерігати за нею. Якщо знайти звіра немає можливості – потрібно буде пройти повний курс щеплень.

Симптоми захворювання

 Інкубаційний період може тривати від місяця до трьох, залежно від того, куди був укус.

Найдовше інкубаційний період може тривати, якщо укус був у нижніх кінцівках. Серед симптомів: підвищена температура тіла, біль голови, неприємні відчуття у місці укусу.

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Новости Днепра про Що робити, якщо вас вкусив собака чи дика тварина: куди звертатися у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Що робити, якщо вас вкусив собака чи дика тварина: куди звертатися у ДніпріРусский

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