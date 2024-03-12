Що робити, якщо вас вкусив собака чи дика тварина: куди звертатися у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися, що робити за укусу тварини.
Сказ – це інфекційне захворювання, спричинене вірусом.
Воно може вражати тварин та людину. Передається від тварини до тварини та від тварини до людини. При зараженні у постраждалого розвивається енцефаліт, вірус вражає нервову систему і без своєчасного лікування настає смерть.
Хто може бути переносником Переносником вірусу сказу можуть бути як дикі, так і домашні тварини – коти та собаки, якщо вони не були вакциновані від недуги.
Якщо вкусила тварина, то перше, що потрібно зробити – це промити рану теплою водою з господарським милом.
Мити потрібно довго – не менше 10 хвилин.
Після цього необхідно обробити рану перекисом водню.
Потім прикласти до рани чисту серветку і притиснути – це допоможе зупинити кров.
Після – одразу звернутися до лікаря. Можна або викликати швидку, або самостійно поїхати до травмпункту.
Травматологічну допомогу у Дніпрі можна отримати за адресами: вул. Ближня, 31; вул. Батумська, 13; просп. Б. Хмельницького, 19; вул. В. Антоновича, 65; просп. Лесі Українки, 26.
Навіть якщо тварина легенько зачепила шкіру людини зубами – звернутися до лікаря все одно треба.
Після консультації необхідно зробити щеплення від сказу.
Протипоказань до антиробітничої вакцинації немає.
Щеплення потрібно буде робити кілька разів: на 3,7, 14, 30 та 90-й дні після укусу.
Профілактичне лікування можна буде перервати, якщо тварина, що вкусила людину, не буде зараженою.
Дізнатися це можна тільки впіймавши тварину (якщо вкусив бездомний собака або кішка) і відвівши її до ветеринара, де зроблять необхідні аналізи. По можливості тварину необхідно помістити на 10 денний карантин і весь цей час спостерігати за нею. Якщо знайти звіра немає можливості – потрібно буде пройти повний курс щеплень.
Інкубаційний період може тривати від місяця до трьох, залежно від того, куди був укус.
Найдовше інкубаційний період може тривати, якщо укус був у нижніх кінцівках. Серед симптомів: підвищена температура тіла, біль голови, неприємні відчуття у місці укусу.
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