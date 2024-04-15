У Дніпрі купальний сезон розпочався зі смерті на воді: подробиці трагедії

Купальний сезон тільки-но розпочався, а у Дніпрі вже є перша смерть на воді.

Трагедія на воді трапилася у неділю, 14 квітня. 41-річна жінка відпочивала разом зі знайомими на Майнулівському пляжі, а коли пішла скупатися в річці – втонула. Про це пише Інформатор.

Відомо, що жінка та двоє чоловіків випивали на пляжі. Як розповіли знайомі потопельниці, їхня подруга вирішила скупатися в Дніпрі, але запливла занадто далеко від берега.

На жаль, жінка потонула, а її тіло віднесло течією. Згодом рятувальники дістали труп з води та доправили до берега. У поліції зазначили, що смерть дніпрянки наразі кваліфікують як нещасний випадок.

Варто зауважити, у Дніпрі ще офіційно не відкривали пляжний сезон. Офіційні пляжі не готові до відвідувачів, а біля води не чергують рятувальники. Хоча на вулиці вже літня спека – купатися у річці ще зарано. Особливо не варто лізти у водойми, після вживання алкогольних напоїв. Бережіть себе.

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